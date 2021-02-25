В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки

25.02.2021 12:00

Два домостроения повреждены в поселке Еленовка к югу от Донецка в результате минометного обстрела. Об этом сегодня сообщили "СМИ ДНР".

Утверждается, что было выпущено 20 мин.

«В результате обстрела повреждено два жилых домостроения по адресу: улица Переездная, 95 и 108», — отмечается в сообщении.

Информации о жертвах среди мирных жителей нет. Также не сообщается о пострадавших.