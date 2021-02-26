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Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию

26.02.2021 14:00
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Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию

Юристы-правозащитники разработали новый алгоритм, как избежать штрафов жителям неподконтрольного Донбасса, которые вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Украины Муса Магомедов.
«Вместе с нашими партнерами «Восточной правозащитной группой» разработали новый алгоритм пересечения границы РФ-Украина. Уже получили положительный результат», — отметил Магомедов.
Он привел следующий порядок действий для жителей ОРДЛО при выезде через Россию:

  1. Следует написать заявление о том, что собираетесь пересечь границу Украины и РФ со стороны пункта пропуска, через который собираетесь ехать.
  2. В тексте заявления вы указываете по каким именно причинам вы выезжаете из ОРДЛО в Украину через РФ (это должна быть вынужденная мера согласно ст. 18 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
  3. Обязательно в тексте заявления следует указать, что вы не имеете мотива для нарушения действующего законодательства относительно въезда и выезда из оккупированной территории и действуете по вынужденной мере.
  4. Заблаговременно отправить это заявление по электронной почте на Восточное управление Государственной пограничной службы и пограничного отряда той области, в которой расположен КПП (Луганская, Харьковская или Сумская).
  5. При пересечении границы предъявляете это письмо пограничникам. Если они решат составлять постановление про штраф, то вы просите приобщать данное письмо к материалам дела.

«Это будет веским основанием для суда, чтобы отменить постановление пограничников про штраф», — добавил Муса Магомедов.



Теги: Россия, юрист, штраф, поездка, ОРДЛО
 
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