Последние новости раздела
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе10:00
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн16:00
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе15:00
- Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб09:00
На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС
26.02.2021 15:00
В районе проведения Операции объединенных сил началась вакцинация военнослужащих, сообщает ZN.
Вчера в 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, после чего была проведена вакцинация медперсонала.
Сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начали выезжать непосредственно в подразделения для выполнения прививок военнослужащим.
Теги: Донбасс, вакцинация, военнослужащий, ООС
Читайте также:
- Печальная новость: вчера под Марьинкой погиб украинский военный, 6 человек ранены
- В зоне АТО за минувшие сутки погиб украинский военный, двое получили ранения
- Готовьтесь к трём новым вакцинациям
- Дончане говорят о «военнослужащих» с шевронами РФ в городе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Российский оккупант подорвал себя гранатой в Новоазовске
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения16:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе10:00
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн16:00
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе15:00
- Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма13:00
- В Донецке анонсировали спектакль с участием Андрея Урганта и Надежды Ангарской12:00
- Ляшко рассказал о ходе вакцинации в Украине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 февраля10:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- "Шахтер" и "Динамо" вышли в 1/8 Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
- Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн
- У ВСУ снова потери на Донбассе
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса