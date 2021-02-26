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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-19

26.02.2021 16:00
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В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 131 новый случай инфицирования коронавирусом. При этом 12 пациентов умерли. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».
За все время пандемии там подтверждают 24 079 заболевших ковидом. Из них выписаны 16 579 человек, а 2 020 умерли. Продолжают болеть 5 481 пациент.
За сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 918 пациентов с пневмониями, из них 456 на кислородной поддержке (+14 за сутки).
В отдельных районах Луганской области «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 32 заболевших за сутки, скончались два человека.
Всего с начала пандемии формирование признает 3 027 случаев. Утверждается, что с полным выздоровлением выписали 2 546 пациентов, скончались 265 человек.



Теги: Донбасс, статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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