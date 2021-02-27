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При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция
27.02.2021 11:00
Россия вернулась в список стран зеленой зоны — при въезде в Украину из этих государств больше не потребуется самоизоляция. Такое решение принял накануне Минздрав Украины.
Данное правило относится и к жителям ОРДЛО, которые вынуждены ездить в Украину через территорию России из-за карантинных ограничений.
До вчерашнего дня они должны были устанавливать приложение «Дій вдома» и проходить 14-дневную самоизоляцию (ее можно было прервать, сделав ПЦР-тест и получив отрицательный результат).
Теперь это не потребуется.
Теги: Украина, Россия, ОРДЛО, самоизоляция
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