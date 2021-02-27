В ОРДО назвали количество «официальных» безработных

27.02.2021 17:00

По данным так называемого «минтруда ДНР», в январе на учете в «центрах занятости» состояло 9609 лиц. За прошедший год, трудоустроено было 4469 человек, но только 824 из них — на постоянное место работы, сообщает «ДонПресс».

В «ведомстве» утверждают, что временные рабочие места пользуются «особой популярностью» у жителей, которые проживают вблизи зон боевых действий и сельской местности, а также у тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. Работы временного характера чаще всего связаны с восстановлением жилья и соцобъектов.

Из 16850 вакансий в «центрах занятости»:

— рабочие профессии — 8845, что составляет 52,5%от общего количества вакансий;

— специалисты и служащие — 6163, 36,6%;

— не требующие подготовки -1842, 10,9%.