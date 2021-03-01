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В Донецке "заминировали" 26 школ
01.03.2021 13:00
В оккупированном Донецке неизвестные заявили о минировании 26 школ. Об этом сообщил "мэр" от группировки "ДНР" Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале, передает "Трибун".
"В 26 школ города Донецка на электронный адрес поступила информации о минировании зданий. На данный момент проводится эвакуация детей", - написал он.
Как заявили в так называемом "МВД ДНР", "полиция" проводит обследования школ, на адреса которых поступила информация о минировании. Также устанавливается лицо, причастное к распространению данной информации.
Теги: Донецк, Донбасс, школы, минирование
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