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Архив - Донецкая область

В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе

01.03.2021 08:00
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В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе

Снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур. Об этом сообщили проекту Радіо Свобода Донбасс.Реалии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Также, по данным ГУР, начиная с 2016 года, штатные снайперы появились в первом и втором армейских корпусах поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР". Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.
"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах", - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Согласно данным Министерства обороны Украины в прошлом году снайперы на Донбассе убили 11 украинских военных, восемь военнослужащих ранили. В январе этого года - трое погибших, один ранен. В феврале сообщалось о двух погибших от снайперского огня.



Теги: Россия, Донбасс, снайпер
 
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