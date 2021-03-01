В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный

01.03.2021 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 1 марта.

Так, недалеко от населенного пункта Пищевик враг открывал прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие этих обстрелов и погиб один украинский воин.

Обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного и Широкино на Приазовье. Также, вблизи Верхнеторецкого были совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

"В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь", – заверили в штабе.