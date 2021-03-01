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Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс

01.03.2021 12:00
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Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс

Во вторник, 2 марта, президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину с двухдневным визитом, сообщает ТСН.
В пресс-релизе Евросовета сказано, что Мишель в первый день своего визита побывает в восточной Украине, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, представителями операции Объединенных сил, мониторинговой миссии ОБСЕ и организациями, предоставляющими гуманитарную помощь населению, пострадавшему от войны.
В завершение Мишель и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.
3 марта президент Евросовета будет находиться в Киеве, где встретится с представителями антикоррупционных институтов, посетит центр вакцинации, а также почтит память погибших героев Революции Достоинства.



Теги: Донбасс, президент, визит, Евросоюз
 
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