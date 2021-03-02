Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе

02.03.2021 09:00

1 марта неподалеку от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.