Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине

02.03.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1764 человека. Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского производства. Об этом свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 2 марта.
За сутки наибольшее количество лиц, которые сделали прививку, зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:
Винницкая область - 40 прививок;
Волынская область - 100 прививок;
Днепропетровская область - 70 прививок;
Донецкая область - 180 прививок;
Житомирская область - 109 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 36 прививок;
Киев - 70 прививок;
Киевская область - 50 прививок;
Кировоградская область - 70 прививок;
Луганская область - 70 прививок;
Львовская область - 70 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Полтавская область -100 прививок;
Ровенская область - 20 прививок;
Сумская область - 60 прививок;
Тернопольская область - 80 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 90 прививок;
Хмельницкая область - 40 прививок;
Черкасская область - 40 прививок;
Черновицкая область - 79 прививок;
Черниговская область - 100 прививок.



Теги: статистика, вакцинация, регионы, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх