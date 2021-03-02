Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине

02.03.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1764 человека. Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского производства. Об этом свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 2 марта.

За сутки наибольшее количество лиц, которые сделали прививку, зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

Винницкая область - 40 прививок;

Волынская область - 100 прививок;

Днепропетровская область - 70 прививок;

Донецкая область - 180 прививок;

Житомирская область - 109 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 36 прививок;

Киев - 70 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 70 прививок;

Луганская область - 70 прививок;

Львовская область - 70 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Полтавская область -100 прививок;

Ровенская область - 20 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 40 прививок;

Черкасская область - 40 прививок;

Черновицкая область - 79 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.