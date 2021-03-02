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Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине
В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1764 человека. Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского производства. Об этом свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 2 марта.
За сутки наибольшее количество лиц, которые сделали прививку, зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:
Винницкая область - 40 прививок;
Волынская область - 100 прививок;
Днепропетровская область - 70 прививок;
Донецкая область - 180 прививок;
Житомирская область - 109 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 36 прививок;
Киев - 70 прививок;
Киевская область - 50 прививок;
Кировоградская область - 70 прививок;
Луганская область - 70 прививок;
Львовская область - 70 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Полтавская область -100 прививок;
Ровенская область - 20 прививок;
Сумская область - 60 прививок;
Тернопольская область - 80 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 90 прививок;
Хмельницкая область - 40 прививок;
Черкасская область - 40 прививок;
Черновицкая область - 79 прививок;
Черниговская область - 100 прививок.
Теги: статистика, вакцинация, регионы, COVID-19
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