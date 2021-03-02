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Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"

02.03.2021 17:00
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Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"

С 28 марта поезд №9/10 "Приазовье" будет прибывать в конечные пункты назначения - Киев и Мариуполь - почти на час раньше. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Фейсбуке.
"Сократить маршрут на 62 км, а, соответственно, и время движения поезда УЗ удалось благодаря оптимизации движения на участке Днепр - Запорожье - Мариуполь путем перекладки нити графика с участка Запорожье - Федоровка - Камыш-Заря на участок Запорожье - Пологи - Камыш-Заря" , - написал Криклий.
Таким образом с 28 марта поезда по этому маршруту будут прибывать на 57 минут раньше в юго-восточном направлении и на 49 минут - в северо-западном направлении.



Теги: Киев, Мариуполь, поезд, Укрзализниця, ускорение
 
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