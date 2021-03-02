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Архив - Донецкая область

Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-19

02.03.2021 14:00
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Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-19

Президент Владимир Зеленский в ходе поездки на Донбасс во вторник, 2 марта, сделал прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка. Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Вакцинировался от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и которую получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, прививка, Зеленский, COVID-19
 
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