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СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников
Чиновники, которые имеют доступ к государственной тайне, смогут пересекать линию соприкосновения по одноразовым разрешениям. Ранее предоставленные этим людям многократные пропуски в ближайшее время отменят. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СБУ в Луганской и Донецкой областях.
Там отметили, что основание для выдачи разрешения — ходатайство руководителя соответствующего государственного органа или учреждения, где человек получил допуск и доступ к государственной тайне.
«В исключительных случаях (смерть, тяжелая болезнь близких родственников или членов семьи) разрешение человеку могут предоставить в течение суток при наличии соответствующих документов, подтверждающих такие обстоятельства, по решению руководителя координационного центра или координационной группы», — говорится в сообщении.
После принятия решения координационный центр координационная группа включает разрешение в электронный реестр, не позднее, чем за три рабочих дня подают в Госпогранслужбу.
Теги: Донбасс, СБУ, государственная тайна, пропуск, КПВВ, чиновники
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