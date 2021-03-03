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Архив - Донецкая область

В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»

03.03.2021 14:00
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В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»

В Донецке произошел пожар в гастро-пабе «Свинья», который расположен на Бульваре Пушкина в центре города. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает сайт novosti.dn.ua.
На место происшествия прибыли спасатели, которые тушат огонь. По предварительной информации, пострадавших нет.
Гастро-паб «Свинья» был открыт ещё до начала вооруженного конфликта в 2014 году. Заведение было известно наличием своего маскота — живого хряка по кличке «Модест».



Теги: Донецк, бар, пиво, пожар, центр
 
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