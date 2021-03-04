В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ

04.03.2021 11:00

В школы № 25 и №28 Ленинского района города Донецка поступили анонимные сообщения о минировании зданий учебных учреждений. Об этом сообщил "глава" подконтрольной группировке "ДНР" "администрации" Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Позже поступила информация о минировании школы № 4 — "Кадетский корпус" в Калининском районе города.

Дети и педагоги эвакуированы из зданий школ.