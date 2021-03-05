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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

05.03.2021 14:00
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В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили у 263 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».
Согласно статистике, десять человек умерли от осложнений.
По состоянию на 5 марта «ДНР» подтверждает 25 085 случаев заболевания COVID-19. Из них 16 986 человек выздоровели, летальных случаев — 2071.
В отдельных районах Луганской области за сутки подтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об это заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».
О летальных случаях не сообщается.
С начала пандемии «ЛНР» признает 3154 случая ковида, из которых 2663 человека выздоровели, 273 — умерли.



Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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