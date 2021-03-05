В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов

05.03.2021 10:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин своим "указом" отменил запрет на проведение некоторых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.

Согласно документу, теперь официально разрешено проведение, но только на открытом воздухе, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

При этом занятия физической культурой и спортом, в том числе на открытом воздухе возможны с привлечением зрителей, но не более 50% от общей вместимости места проведения мероприятия. Болельщикам требуется соблюдать социальную дистанцию. Ранее их присутствие не допускалось.

Разрешаются также ярмарки.

Сняты запреты на личный прием граждан в госорганах, предприятиях, учреждениях, организациях, выездные приемы граждан представителями "власти".