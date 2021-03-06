5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек

06.03.2021 15:00

201 человек воспользовался 5 марта гуманитарным коридором, организованным на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что в указанный день в "республику" въехало 17 транспортных средств и 106 человек, выехало на подконтрольную Киеву территорию 13 транспортных средств и 95 человек.