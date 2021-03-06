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5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек
06.03.2021 15:00
201 человек воспользовался 5 марта гуманитарным коридором, организованным на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в указанный день в "республику" въехало 17 транспортных средств и 106 человек, выехало на подконтрольную Киеву территорию 13 транспортных средств и 95 человек.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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