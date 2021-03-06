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Архив - Донецкая область

Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины

06.03.2021 11:00
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Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины

НАК Нафтогаз Украины прекратил поставки природного газа для ОКП Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. В результате регион уже с субботы, 6 марта, остается без тепла, сообщила пресс-служба Донецкоблгаза.
"Донецктеплокоммунэнерго, как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО НАК Нафтогаз Украины. Поэтому по законодательству ПАО Донецкоблгаз с субботы (06.03. 2021) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП Донецктеплокоммунэнерго", - говорится в сообщении.
В Донецкоблгазе также отметили, что действия Донецктеплокоммунэнерго и Нафтогаза заставляют их действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения Государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн. грн в месяц.



Теги: Нафтогаз, долг, газ, отключение
 
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