В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании

06.03.2021 17:00

"Народный Совет ДНР" внес изменения в статью 236 Уголовного кодекса, ужесточающие наказание за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщают местные СМИ.

Теперь за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, причинении имущественного ущерба или иных опасных общественных последствий предусмотрен штраф от 700 000 до 1 000 000 рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.