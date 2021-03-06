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Архив - Донецкая область

В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании

06.03.2021 17:00
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В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании

"Народный Совет ДНР" внес изменения в статью 236 Уголовного кодекса, ужесточающие наказание за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщают местные СМИ.
Теперь за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, причинении имущественного ущерба или иных опасных общественных последствий предусмотрен штраф от 700 000 до 1 000 000 рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.



Теги: наказание, минирование, ОРДО
 
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