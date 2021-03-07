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Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО
07.03.2021 13:00
По словам «главы ДНР» Дениса Пушилина до конца марта в «республике» привьют от коронавируса все нуждающиеся в приоритетной вакцинации категории граждан. Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
«Я доверяю нашим медикам и Министерству здравоохранения Российской Федерации. По тем заключениям, которые есть у нашего Минздрава, никаких серьезных осложнений не было у вакцинированных людей. В течение месяца мы должны закончить прививать основные категории, которые были обозначены, и выходим на полноценную вакцинацию населения», - отметил Пушилин.
Теги: вакцинация, Пушилин, ОРДО, COVID-19
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