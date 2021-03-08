На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО

08.03.2021 11:00

Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта, передает Корреспондент.net.

Проект пока носит рабочее название Donbass travel и призван показать знаковые локации региона жителям временно неподконтрольных правительству территорий.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", - сказала Олеськив.

В дальнейшем для жителей ОРДЛО разработают туристические маршруты на западе Украины.

Кроме того, готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей аннексированного Крыма.