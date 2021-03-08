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Архив - Донецкая область

На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО

08.03.2021 11:00
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На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО

Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта, передает Корреспондент.net.
Проект пока носит рабочее название Donbass travel и призван показать знаковые локации региона жителям временно неподконтрольных правительству территорий.
"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", - сказала Олеськив.
В дальнейшем для жителей ОРДЛО разработают туристические маршруты на западе Украины.
Кроме того, готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей аннексированного Крыма.



Теги: Донбасс, туризм, проект, ОРДЛО
 
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