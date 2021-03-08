Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ

08.03.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ

В понедельник, 8 марта, на временно оккупированную или контролируемую территорию Украины можно пройти как на Донетчине, так и на Луганщине, рассказал Свободному радио пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.
По состоянию на 10:00 через КПВВ “Новотроицкое” 26 человек и 8 автомобилей проехали на временно оккупированную территорию, а на контролируемую – один человек и один автомобиль.
За первые 2 часа работы “Станицы Луганской” 145 человек прошли на временно оккупированную территорию, а 258 – на контролируемую часть региона.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх