В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"

08.03.2021 17:00

Капитальный ремонт дороги от Мариуполя до Бердянска начнётся с середины марта. Стратегическую трассу М14 восстановят в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщает телеканал "Дом".

"Финансирование — почти 385 млн грн. Это деньги государственного бюджета. Работы начнутся с 15 марта этого года с села Камышеваха", — рассказал директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА Артём Литвинов.

Трассу М14 не ремонтировали более 40 лет. Нагрузка на эту дорогу особенно высока в период сбора урожая и при перевозке грузов с меткомбинатов.

Капитальный ремонт этого участка дороги планируют завершить до конца года. Также восстановят и участки трассы в районе посёлка Мангуш и вблизи Мариуполя.