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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение

08.03.2021 13:00
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В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 8 марта в связи с порывистым ветром 15-20 м/с на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной Украине, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили местные СМИ.
В ОРДО ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах местами гололедица.
В ОРЛО также ожидается переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла.
Отмечается, что штормовое предупреждение объявляется при порывах ветра свыше 14 м/с.



Теги: Донбасс, штормовое предупреждение, ОРДЛО
 
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