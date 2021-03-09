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161 человек пересек линию разграничения на Донетчине по гумкоридору 8 марта
09.03.2021 09:00
Более 160 граждан пересекли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка в минувший понедельник. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
На территорию ОРДО запущено 15 транспортных средств, 85 человек. На территорию Украины выпущено 11 транспортных средств, 76 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
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