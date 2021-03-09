161 человек пересек линию разграничения на Донетчине по гумкоридору 8 марта

09.03.2021 09:00

Более 160 граждан пересекли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка в минувший понедельник. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

На территорию ОРДО запущено 15 транспортных средств, 85 человек. На территорию Украины выпущено 11 транспортных средств, 76 человек.