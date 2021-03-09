На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России

09.03.2021 12:00

На Донбассе ВСУ захватили российский БПЛА Zala 421-08, принадлежавший Федеральной службе безопасности России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент программы «Сегодня» Александр Махов.

Российский тактический беспилотник упал неподалеку позиций наших бойцов.

Беспилотный летательный аппарат сломался во время полета из-за выхода из строя батареи питания.

"Самое интересное оказалось при осмотре беспилотника. На поврежденной батареи армейцы нашли голографическую бирку с надписью ФСБ РФ с серийным номером. Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", - написал журналист.