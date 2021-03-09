Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 марта

09.03.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 261 человек. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Так, согласно данным главы Минздрава, за прошедшие 24 часа в стране было госпитализировано 1 837 человек. От вируса за сутки умерло 76 украинцев. Болезнь победили 975 человек Осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432).

За последние сутки больше всего инфицированных выявлено в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

С начала пандемии в Украине COVID-19 зафиксирован у 1 410 061 человек; выздоровели 1 199 229 человек; летальных исходов - 27 204; проведено ПЦР-тестов – 7 154 442.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 201 случай;

Винницкая область - 460 случаев;

Волынская область - 62 случая;

Днепропетровская область - 151 случай;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 71 случай;

Закарпатская область - 195 случаев;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 162 случая;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 351 случай;

Николаевская область - 151 случай;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 97 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Хмельницкая область - 8 случаев;

Черкасская область - 28 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черниговская область - 37 случаев.