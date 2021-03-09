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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 марта
В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 261 человек. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Так, согласно данным главы Минздрава, за прошедшие 24 часа в стране было госпитализировано 1 837 человек. От вируса за сутки умерло 76 украинцев. Болезнь победили 975 человек Осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432).
За последние сутки больше всего инфицированных выявлено в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).
С начала пандемии в Украине COVID-19 зафиксирован у 1 410 061 человек; выздоровели 1 199 229 человек; летальных исходов - 27 204; проведено ПЦР-тестов – 7 154 442.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 201 случай;
Винницкая область - 460 случаев;
Волынская область - 62 случая;
Днепропетровская область - 151 случай;
Донецкая область - 23 случая;
Житомирская область - 71 случай;
Закарпатская область - 195 случаев;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киевская область - 162 случая;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 351 случай;
Николаевская область - 151 случай;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 53 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 97 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 2 случая;
Хмельницкая область - 8 случаев;
Черкасская область - 28 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черниговская область - 37 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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