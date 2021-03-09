В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"

09.03.2021 14:00

В воскресенье, 7 марта, в органы полиции поступило сообщение о минировании всех служебных и технических помещений ПАО "Донецкоблгаз". Это стало причиной, по которой сегодня, 9 марта, работа "Донецкоблгаза" заблокирована правоохранителями и сотрудниками СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Два дня понадобилось органам государственной власти для реагирования на сообщения о минировании ПАО "Донецкоблгаз", что поставило под угрозу жизнь и здоровье людей. Возможно, в служебных помещения ОАО "Донецкоблгаз" ищут 3 миллиарда гривен для того, чтобы ОКП "Донецкотеплокомунэнерго" погасило свою задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины", или природный газ в баллонах для ОКП "Донецкотеплокомуненерго"", - с иронией отметили в пресс-службе.

В своем сообщении "Донецкоблгаз" делает отсылку к конфликту, который возник на прошлой неделе вокруг отключения котелен Донецкой области от газоснабжения.