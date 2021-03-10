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Архив - Донецкая область

На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена

10.03.2021 12:00
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На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена

Новым представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях стал Константин Черников, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Он сменил на этом посту Павла Лисянского, освобожденного от должности за драку в одном из ресторанов Святогорска в декабре прошлого года.
Согласно данным СМИ, Черников Константин Георгиевич родился в Славянске 21 мая 1971 года. В 1993 году окончил Славянский государственный педагогический институт по специальности математика и физика. Работал учителем математики, затем директором средней школы.
В 2001 году окончил Донецкий государственный технический университет по специальности «Государственная служба» и получил квалификацию магистра. Тогда же перешел работать на должность начальника отдела по делам семьи и молодежи Славянской районной государственной администрации, затем был назначен заместителем председателя Славянской районной государственной администрации.
С октября 2015 года был председателем Славянского районного совета Донецкой области.



Теги: Донбасс, омбудсмен, назначение
 
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