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Архив - Донецкая область

10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ

11.03.2021 08:00
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10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки было зарегистрировано восемь нарушений режима "тишины". У ВСУ - утрата, сообщает пресс-служба штаба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток недалеко Авдеевка и Водяного российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов", - говорится в утренней сводке штаба.
Недалеко от населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка сепаратисты обстреливали бойцов ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из стрелкового оружия обстреляли бойцов у Старогнатовки.
Как отметили в штабе, один из защитников Украины получил тяжелое ранение. Военнослужащему оказали необходимую помощь, однако он скончался.
ВСУ открывали ответный огонь.



Теги: Донбасс, погибший, нарушение, перемирие, ООС
 
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