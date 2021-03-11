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Архив - Донецкая область

Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы

11.03.2021 17:00
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Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы

Донецкий ботанический сад подготовил для жителей ОРДО 14 марта праздничную концертно-развлекательную программу, посвященную проводам зимы. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.
«Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Масленица», посвященный проводам зимы. Гостей ждет развлекательная программа «Весенний перезвон» с заводными хороводами, играми и конкурсами. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Зимы», – сказано в сообщении.
Кроме того, в программе – рыцарские поединки, которые продемонстрируют участники клубов военно-исторической реконструкции «Триумф» и «Портал», шоу мастеров художественной ковки «Молот Тора» и Гильдии кузнецов Донбасса.
Отмечается, что все желающие смогут поучаствовать в различных тематических мастер-классах: по созданию кукол-оберегов; эко-свеч из вощины; изготовлению кованых колокольчиков, кольчуги; стрельбе из лука, историческому средневековому и спортивному мечевому бою; росписи пряников.
Также посетители смогут покататься на лошадях, прогуляться по оранжереям ботсада, продегустировать фирменные чаи, приобрести травяные сборы и мед.



Теги: Донецк, зима, Масленица, ботанический сад
 
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