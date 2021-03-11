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Архив - Донецкая область

В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода

11.03.2021 14:00
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В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода

За период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года на Донбассе в результате подрыва на минах и от других взрывоопасных предметов погибли восемь гражданских лиц, 28 получили ранения, еще три человека пострадали в результате боевых действий, а двое - в ДТП. Об этом рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации 31-го доклада о ситуации с правами человека в стране, сообщает Укринформ.
"ВКПЧ (Всеукраинская комиссия по правам человека - ред.) обеспокоена большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, в результате взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны. За отчетный период 8 человек погибли и еще 28 получили ранения, двое гражданских, включая девочку, получили ранения в результате ДТП с военным автомобилем", - сообщила она.
Кроме того, Богнер проинформировала, что в течение отчетного периода три гражданских лица были ранены в результате активных боевых действий.
В то же время она заметила, что были четыре атаки на гражданские объекты, но ни одна из них не вызвала повреждений.



Теги: Донбасс, погибший, ООН, раненые
 
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