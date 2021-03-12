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КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
12.03.2021 17:00
Министерство здравоохранения закупило более 6,5 миллионов экспресс-тестов на антиген коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УП.
По его словам, 358 тысяч из них в ближайшее время будут поставлены в пункты тестирования на КПВВ с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Тест на антиген берется так же как и ПЦР-тест, при помощи мазка из носа или носоглотки, однако позволяет получить результат значительно быстрее (примерно 10-30 минут против, как правило, 24 часов).
Теги: Донбасс, тест, КПВВ, COVID-19
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