КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

12.03.2021 17:00

Министерство здравоохранения закупило более 6,5 миллионов экспресс-тестов на антиген коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УП.

По его словам, 358 тысяч из них в ближайшее время будут поставлены в пункты тестирования на КПВВ с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Тест на антиген берется так же как и ПЦР-тест, при помощи мазка из носа или носоглотки, однако позволяет получить результат значительно быстрее (примерно 10-30 минут против, как правило, 24 часов).