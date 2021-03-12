В Славянске отменили празднование Масленицы

12.03.2021 13:00

В Славянске в связи с очередной вспышкой коронавируса запретили массовые гуляния на Масленицу. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Славянска.

Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям из-за роста количества новых случаев заболеваний COVID-19.

Запрет касается массовых мероприятий 13-14 марта в парках города, локальных мероприятий в микрорайонах городах, поселках Былбасовка, Андреевка, Мирное, Торец.