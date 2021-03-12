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В Славянске отменили празднование Масленицы
12.03.2021 13:00
В Славянске в связи с очередной вспышкой коронавируса запретили массовые гуляния на Масленицу. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Славянска.
Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям из-за роста количества новых случаев заболеваний COVID-19.
Запрет касается массовых мероприятий 13-14 марта в парках города, локальных мероприятий в микрорайонах городах, поселках Былбасовка, Андреевка, Мирное, Торец.
Теги: Славянск, Масленица, COVID-19
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