Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта

13.03.2021 13:00

206 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" 12 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

На территорию ОРДО было запущено 23 транспортных средства, 111 человек, на подконтрольную территорию Украины проследовало 13 транспортных средств, 95 человек.