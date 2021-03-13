"ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса

13.03.2021 11:00

Сотрудники "ГАИ ДНР" с 12 марта уполномочены выписывать автовладельцам штрафы за управление транспортным средством без наличия полиса ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства внутренних дел".

Согласно изменениям, внесенным в закон об ОСАГО, сотрудники ГАИ со вчерашнего дня уполномочены привлекать к административной ответственности водителей, которые управляют транспортным средством без оформленного страхового полиса. Сумма штрафов в данном случае – 500 рублей.