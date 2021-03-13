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"ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса
13.03.2021 11:00
Сотрудники "ГАИ ДНР" с 12 марта уполномочены выписывать автовладельцам штрафы за управление транспортным средством без наличия полиса ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства внутренних дел".
Согласно изменениям, внесенным в закон об ОСАГО, сотрудники ГАИ со вчерашнего дня уполномочены привлекать к административной ответственности водителей, которые управляют транспортным средством без оформленного страхового полиса. Сумма штрафов в данном случае – 500 рублей.
Теги: страхование, штраф, ГАИ, ДНР, ОСАГО
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