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За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму
За минувшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПІВНІЧ", вблизи поселка Катериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате, один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
Сообщается также, что вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Теги: Донбасс, перемирие, нарушения, ООС
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