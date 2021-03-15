Последние новости раздела
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса11:00
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг09:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта
15.03.2021 14:00
К 10 утра через КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” на Донбассе успели пройти 770 человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.
По данным ГПСУ к этому времени через контрольный пункт “Станица Луганская” прошли в сторону временно оккупированных районов Луганщины 307 человек, а на подконтрольную территорию – 414 людей.
Через КПВВ “Новотроицкое” во временно оккупированные районы Донетчины проследовали 42 человека и 9 машин, а в противоположную сторону – 7 человек и 2 машины.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
Читайте также:
- Госпогранслужба сообщает о большом количестве автомобилей на КПВВ "Марьинка". "Майорск" и "Гнутово"
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему
- Доллар в Украине подскочил до максимума с весны
- Деньги - лучший подарок: Латвия перешла на евро
- Вчера КПВВ на Донбассе пропустили около 25 тысяч пешеходов и более 4 тысяч автомобилей
- В районе Мариуполя задержаны автомобили с техникой и стройматериалами
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса11:00
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг09:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
- Мариуполь присоединился к челенджу «What is Ukraine» (ВИДЕО)17:00
- ВСУ получили первые образцы ракетного комплекса Нептун16:00
- В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта14:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- В Италии объявили новый локдаун12:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 марта10:00
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг09:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)
- В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта