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Архив - Донецкая область

Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе

16.03.2021 16:00
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Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе

Национальная гвардия Украины начала масштабную гуманитарную благотворительную акцию в районе проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба МВД.
В течение февраля в учебных заведениях Деснянского района города Киева проходила благотворительная акция "С надеждой в сердце". Воспитанники дошкольных и школьных учреждений вместе с родителями собрали теплую одежду, канцелярию, сладости и другие необходимые вещи для того, чтобы подарить радость детям, которые находятся в центрах социально-психологической реабилитации в районе проведения ООС.
К гуманитарной акции присоединился Славянский полк Национальной гвардии Украины, который обеспечил транспортировку гуманитарного груза в районе проведения ООС.
Гвардейцы посетили учебные заведения Славянска, Краматорска, Константиновки и Парасковеевки. В дальнейшем гуманитарная помощь будет доставлен в города Луганской области.



Теги: Донбасс, дети, гуманитарная помощь, нацгвардия
 
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