- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе16:00
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды13:00
- Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией12:00
- Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек11:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса11:00
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг09:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе
Национальная гвардия Украины начала масштабную гуманитарную благотворительную акцию в районе проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба МВД.
В течение февраля в учебных заведениях Деснянского района города Киева проходила благотворительная акция "С надеждой в сердце". Воспитанники дошкольных и школьных учреждений вместе с родителями собрали теплую одежду, канцелярию, сладости и другие необходимые вещи для того, чтобы подарить радость детям, которые находятся в центрах социально-психологической реабилитации в районе проведения ООС.
К гуманитарной акции присоединился Славянский полк Национальной гвардии Украины, который обеспечил транспортировку гуманитарного груза в районе проведения ООС.
Гвардейцы посетили учебные заведения Славянска, Краматорска, Константиновки и Парасковеевки. В дальнейшем гуманитарная помощь будет доставлен в города Луганской области.
Теги: Донбасс, дети, гуманитарная помощь, нацгвардия
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской
- Власти Донетчины и международный фонд решили сложиться по миллиону
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности
- Беженцев из Славянска приютил профилакторий снежнянской шахты
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе16:00
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды13:00
- Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией12:00
- Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек11:00
- Глава Минрегиона побывал на КПВВ в Счастье09:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса11:00
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг09:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе16:00
- Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны карантина15:00
- Швейцарский блогер выложил на YouTube фильм о войне на Донбассе14:00
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды13:00
- Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией12:00
- Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 марта10:00
- Глава Минрегиона побывал на КПВВ в Счастье09:00
- Главный санврач Украины заразился коронавирусом после вакцинации08:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»
- В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)