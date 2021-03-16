Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе

16.03.2021 16:00

Национальная гвардия Украины начала масштабную гуманитарную благотворительную акцию в районе проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба МВД.

В течение февраля в учебных заведениях Деснянского района города Киева проходила благотворительная акция "С надеждой в сердце". Воспитанники дошкольных и школьных учреждений вместе с родителями собрали теплую одежду, канцелярию, сладости и другие необходимые вещи для того, чтобы подарить радость детям, которые находятся в центрах социально-психологической реабилитации в районе проведения ООС.

К гуманитарной акции присоединился Славянский полк Национальной гвардии Украины, который обеспечил транспортировку гуманитарного груза в районе проведения ООС.

Гвардейцы посетили учебные заведения Славянска, Краматорска, Константиновки и Парасковеевки. В дальнейшем гуманитарная помощь будет доставлен в города Луганской области.