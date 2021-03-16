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Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"
Сегодня, 16 марта, украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу прервала заседания. Она добивается запрета на участие экспертов так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" в переговорах. Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.
По его словам, рабочая группа по политическим вопросам сегодня работала всего один час, поскольку по просьбе украинской стороны модератор группы от ОБСЕ посол Пьер Морель объявил перерыв.
"Никакого демарша, просто Украина … попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - отметил Гармаш.
Он также отметил, что Моррель заявил об отсутствии компетенции, поэтому украинская сторона запросила перерыв, пока этот вопрос не урегулирует сама ТКГ.
Теги: Донбасс, запрет, эксперт, ДНР, ЛНР, ТКГ
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