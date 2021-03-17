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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай

17.03.2021 11:00
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В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай

В Пролетарском районе оккупированного Донецка сгорел трамвай. Об этом пишут очевидцы в соцсетях сегодня, 17 марта.
Происшествие произошло возле остановки «Шахта № 12/18». Информации о пострадавших на данный момент нет.



Теги: Донецк, пожар, трамвай
 
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