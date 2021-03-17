Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков

17.03.2021 13:00

В Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки в поселке «Объединенный» возобновились подземные толчки. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Донецк".

По словам макеевчан, недавно началась нарезка новой лавы на шахте «Калиновская-Восточная» и в последние дни в жилых домах в ночное время стали ощутимы подземные толчки.