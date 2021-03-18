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Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование
18.03.2021 09:00
Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу по инициативе замглавы делегации, вице-премьер-министра Алексея Резникова, Украина предложила к Пасхе (2 мая) провести "гуманитарное разминирование" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 17 марта, сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
Речь идет о разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжение и прочее) и на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.
Кроме того, украинская сторона предложила разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".
"Ждем соответствующих решений российской делегации", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Пасха, разминирование, ТКГ
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