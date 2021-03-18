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Архив - Донецкая область

В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке

18.03.2021 11:00
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В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке

В результате пожара, который произошел вчера в неподконтрольном Украине Донецке в районе Дворца спорта «Дружба» по улице Ильича в доме 58, погиб мужчина 1957 г.р. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
"Пожаром уничтожено: домашние вещи и мебель на площади 5 м2, 1 оконный блок. От МЧС ДНР привлекалось: 3 единицы техники, 11 человек личного состава", - говорится в сообщении.



Теги: Донецк, погибший, пожар, многоэтажка
 
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