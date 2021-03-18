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Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке
18.03.2021 14:00
В Донецкой области заместителя мера одного из городов поймали на взятке в 2 тыс. долларов. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"Заместитель мэра одного из городов Донецкой области получил 2 тыс. долларов взятки от мариупольца. За эти деньги чиновник обещал решить вопрос о выделении двух земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновника задержали при передаче денег. Сейчас продолжается досудебное расследование. Личность задержанного в прокуратуре пока не раскрывают.
Теги: Мариуполь, мэр, взятка, заместитель, задержание
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