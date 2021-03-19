Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут

19.03.2021 10:00

За неполных два месяца новый пригородный ускоренный поезд №7087/7088 сообщением Харьков — Константиновка приобрел большую популярность среди пассажиров и стал настоящим мостиком для жителей Донетчины и Слобожанщины, сообщает «Донецкая железная дорога».

Тщательно изучив спрос, железнодорожники смогли улучшить график движения этого состава.

С 28 марта поезд будет преодолевать расстояние от Константиновки до Харькова и обратно на 40 минут быстрее.

Кроме того, добавлены остановки по о.п. Райгородок и ст. Форпостная.

Отправление со станции Константиновка в 06.00, прибытие к станции Харьков-Пасс. в 10.22.

Отправление со станции Харьков-Пасс в 15.55, прибытие к станции Константиновка в 20.01.

Курсирует поезд ежедневно кроме вторника и среды.