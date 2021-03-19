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Архив - Донецкая область

Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут

19.03.2021 10:00
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Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут

За неполных два месяца новый пригородный ускоренный поезд №7087/7088 сообщением Харьков — Константиновка приобрел большую популярность среди пассажиров и стал настоящим мостиком для жителей Донетчины и Слобожанщины, сообщает «Донецкая железная дорога».
Тщательно изучив спрос, железнодорожники смогли улучшить график движения этого состава.
С 28 марта поезд будет преодолевать расстояние от Константиновки до Харькова и обратно на 40 минут быстрее.
Кроме того, добавлены остановки по о.п. Райгородок и ст. Форпостная.
Отправление со станции Константиновка в 06.00, прибытие к станции Харьков-Пасс. в 10.22.
Отправление со станции Харьков-Пасс в 15.55, прибытие к станции Константиновка в 20.01.
Курсирует поезд ежедневно кроме вторника и среды.



Теги: Донбасс, Харьков, Константиновка, поезд
 
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