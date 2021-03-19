Последние новости раздела
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта17:00
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"15:00
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке14:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- В Краматорске ужесточили карантин17:00
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков13:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут
19.03.2021 10:00
За неполных два месяца новый пригородный ускоренный поезд №7087/7088 сообщением Харьков — Константиновка приобрел большую популярность среди пассажиров и стал настоящим мостиком для жителей Донетчины и Слобожанщины, сообщает «Донецкая железная дорога».
Тщательно изучив спрос, железнодорожники смогли улучшить график движения этого состава.
С 28 марта поезд будет преодолевать расстояние от Константиновки до Харькова и обратно на 40 минут быстрее.
Кроме того, добавлены остановки по о.п. Райгородок и ст. Форпостная.
Отправление со станции Константиновка в 06.00, прибытие к станции Харьков-Пасс. в 10.22.
Отправление со станции Харьков-Пасс в 15.55, прибытие к станции Константиновка в 20.01.
Курсирует поезд ежедневно кроме вторника и среды.
Теги: Донбасс, Харьков, Константиновка, поезд
Читайте также:
- Выборы прошли, а борьба продолжается
- Украину захлестнула волна акций протеста. Грозит революция?
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- Местные выборы. Константиновка: Предприниматель ушел в отрыв
- Ищут след «президентских» пятаков
- В Донбассе - нападение на АЗС. Есть жертвы
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта17:00
- На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса15:00
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"15:00
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке14:00
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом12:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- В Краматорске ужесточили карантин17:00
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта17:00
- Швейцария – Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ16:00
- На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса15:00
- Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации14:00
- Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина13:00
- В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта11:00
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- "Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)08:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"
- В Краматорске ужесточили карантин
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке
- Минздрав перевел пять областей из оранжевой зоны карантина в желтую
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут
- Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению