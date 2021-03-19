- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"15:00
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке14:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- В Краматорске ужесточили карантин17:00
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков13:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай11:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе
За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120- и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-мм калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО
- За сутки боевики 70 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один защитник погиб, есть раненые
- Сутки в АТО: 52 обстрела, есть погибший и раненые
- Боевики накрыли обстрелом Авдеевку. Есть жертвы
- Донецкое направление: 10 раненых, один погибший
- За мнувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь.Среди бойцов АТО есть раненые и погибший
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"15:00
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке14:00
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом12:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- В Краматорске ужесточили карантин17:00
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков13:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай11:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- "Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)08:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Минздрав перевел пять областей из оранжевой зоны карантина в желтую16:00
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"15:00
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке14:00
- В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели13:00
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом12:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта10:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды
- В Краматорске ужесточили карантин
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"
- Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией