Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе

19.03.2021 09:00

За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120- и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-мм калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.